‘Código do Armagedom’: filme com Bruna Karla e Marine Friesen chegará aos cinemas em breve

O filme Código do Armagedom mescla ação e aventura em uma história fictícia sobre os mistérios do livro do Apocalipse. A distribuição nos cinemas será feita pela empresa 360 WayUp, que tem distribuído filmes cristãos internacionais nas salas de cinema do país.

De acordo com a sinopse do filme, divulgada pela assessoria de imprensa, a história gira em torno de uma viagem ao exterior que “muda a história de três irmãos, que se deparam com um antigo tesouro do avô que os levará à maior aventura de suas vidas na descoberta da existência de uma antiga ordem mundial que pretende interferir nos acontecimentos do fim dos tempos”.

O roteiro, direção e produção são assinados Daniel Friesen, da Savd Filmes, marido da cantora Marine Friesen, que atua no longa.

“A ideia surgiu de uma inspiração de uma leitura em Apocalipse 12, onde diz que a cobra se transformou num dragão e minha mente ficou totalmente fértil e pensei como essa metamorfose acontece”, disse Daniel Friesen.

Além da participação da cantora Bruna Karla, o próprio Daniel Friesen atua no longa, ao lado de Sandro Alcântara e DJ Naudão, além do ex-jogador Jorginho (tetracampeão com a Seleção Brasileira), e os atores Felipe Folgosi, Antonio Birman, Arnobio Oliveira e Luiz Carlos Gonsalvez.

