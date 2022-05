Cobra de coloração rara é resgatada em cozinha e aparece ‘sorrindo’ em fotos

Uma cobra de coloração rara foi resgatada nessa sexta-feira (6) pelo Corpo de Bombeiros na cozinha do Instituto Federal de Mato Grosso, em Alta Floresta (MT), a 800 km de Cuiabá. De acordo com o biólogo e especialista em serpentes Henrique Abrahão Charles, ela possui uma das colorações mais raras da espécie, mas a cobra é comum de ser encontrada.

O que chama a atenção é que nas fotos do resgate a cobra aparece ‘sorrindo’. O especialista explica que esse é um mecanismo de defesa da espécie.

“Ela faz uma triangulação da cabeça para parecer uma naja. A boca parece que está sorrindo, mas pode ter certeza que ela dá um bote atrás do outro. Ela também não é uma serpente peçonhenta, mas tem dois dentes traseiros que se morder, perfuram”, contou.

Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate do animal, que estava agitado e agressivo, segundo os funcionários do instituto. Após a equipe chegar no local, a cobra já havia sido capturada pelos servidores.

O animal foi colocado em uma caixa e solto em uma área de mata.

Segundo o biólogo, a serpente é chamada de ‘Capitão do Mato Boipeva’ e é da espécie Xenodon merremii.

Essa serpente possui policromia e têm várias cores na sua genética. Pode encontrar ela amarela, malhada, esverdeada, mais escura, preta. Essa coloração malhada é um pouco mais rara, mas já foram registradas”, disse.

A cobra se parece com jararacas, cascavéis e corais, pela camuflagem. Por isso, é muito comum as pessoas confundirem a capitão do mato com essas espécies, segundo o biólogo.

A espécie

Os adultos da espécie têm geralmente 1 metro ou menos de comprimento total. Elas podem chega a atingir cerca de dois metros.

Se alimentam de insetos, rãs, sapos e lagartos. O biólogo explica que a cobra possui especialidades para se alimentar de anfíbios, principalmente de sapos, já que os dentes traseiros são utilizados para perfurar os animais. Ela chega a comer também cobras menores.

“Várias cobras fazem esse achatamento na cabeça para imitar uma naja, isso é para aumentar o tamanho dela e fazer medo”, explicou.

De acordo com Henrique, a cobra não possui nenhum canal no dente ligado à alguma glândula que seja capaz de soltar algum veneno, e por isso, não é peçonhenta.

Fonte: G1