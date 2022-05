Cliente entra em farmácia durante assalto e entrega receita a ladrão

A cliente de uma farmácia no bairro Amaralina, em Salvador, confundiu um assaltante com um atendente e entregou uma receita de remédio a ele durante um roubo na noite da terça-feira (11). O caso inusitado foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

No vídeo, é possível ver o momento em que o assaltante, trajando um moletom e um boné, anuncia o assalto a duas funcionárias, que são levadas para o fundo da loja enquanto ele pega celulares e dinheiro.

Poucos segundos depois, a mulher, que não teve identidade revelada, chega à farmácia com a receita em mãos. Vendo o assaltante atrás do balcão, ela entrega o papel a ele, que recebe.

A mulher espera o retorno do homem ao lado do caixa por alguns segundos e aparenta ser “avisada” sobre o assalto depois, quando é levada para o mesmo local que as funcionárias. Após três minutos, o assaltante vai embora.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o homem levou os aparelhos celulares dos funcionários, remédios e R$ 180 em dinheiro. Ele não tinha sido preso até a tarde de hoje. O caso é investigado pela 28ª Delegacia Territorial.