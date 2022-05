Cidade do Povo ganha consultório odontológico, atravez de ação do Governo do Estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), entregou nesta terça-feira, 3, o primeiro laboratório de análises clínicas e o primeiro consultório odontológico da UPA da Cidade do Povo, em Rio Branco.

Foi um dia histórico para a população da localidade e região, que antes tinha que esperar um pouco mais pelo resultado dos exames, que eram coletados na UPA da Cidade do Povo, encaminhados para a UPA do Segundo Distrito, analisados e entregues de volta na Cidade do Povo.

“É um dia de muita gratidão e alegria. Gratidão principalmente às nossas equipes da Sesacre e da UPA e a essa comunidade, que nos acolhe com muito carinho. Os exames serão realizados aqui na comunidade e o resultado vai ser entregue aqui mesmo. Então, é rapidez no atendimento, rapidez no diagnóstico e melhorias para a nossa população”, enfatizou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

Cerimônia contou com a presença da Secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano. Foto: Odair Leal/Secom

A entrega do laboratório de análises clínicas e do consultório odontológico irá oferecer conforto, comodidade e rapidez desses serviços à população, de acordo com a chefe da Divisão de Organização e Apoio Diagnóstico da Sesacre, Aglanair Ferreira.

“Antes eles tinha que vir se consultar na unidade e voltar no período da tarde para pegarem os resultados dos exames, cujas amostras eram encaminhadas e analisadas pela UPA do Segundo Distrito, e agora não, o resultado será breve”, destacou.

Fonte/Agência de notícias do Acre