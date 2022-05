Ciclone Yakecan chega ao Rio Grande do Sul trazendo pânico e levando as igrejas gaúchas a cancelarem cultos

A empresa MetSul emitiu alerta máximo para o estado, com mais de 40 municípios sendo listados como possível alvo do ciclone, que traz ventos de até 110 km/h, comparável à força destrutiva de um furacão.

“Trata-se de situação de elevado perigo meteorológico e de extremo risco à população com alta probabilidade de danos e comprometimento de serviços públicos essenciais como luz e água. Moradores de municípios do Sul e do Leste do Rio Grande do Sul devem enfrentar várias horas seguidas de vento muito forte a intenso com rajadas por vezes violentas em intensidade”, diz um comunicado no site da empresa.

Como a entrada no ciclone se deu pelo sul do estado, o vento deve se intensificar enquanto percorre o litoral. A Região Metropolitana de Porto Alegre deve ser atingida pelo pior vento no final desta terça-feira e nas primeiras horas de quarta.

“Não há precedentes na história recente de um ciclone tão profundo em meses frios do ano na latitude do como o que os modelos projetam para amanhã e a quarta-feira. Trata-se de uma situação meteorológica extraordinária e que demanda do público e autoridades muita atenção pelos riscos potenciais”, acrescentou a MetSul.

Diante desse cenário, líderes evangélicos optaram pela suspensão dos cultos, visando a segurança dos fiéis e frequentadores. Um deles foi o pastor David Mattos, presidente da Assembleia de Deus em Viamão (RS), que anunciou que a possível passagem do ciclone pela cidade poderá ocorrer em horários de culto, de acordo com informações do Gospel Prime.

Essa hipótese motivou a suspensão do culto de oração e ensino, e o pastor pediu às famílias que realizem culto doméstico: “Oremos, buscando no Senhor Suas misericórdias neste momento delicado que vivenciamos”, orientou Mattos.

A Marinha do Brasil batizou o ciclone como Yakecan, que significa “o som do céu” na língua indígena tupi-garani. O último ciclone subtropical originado na costa brasileira foi o ocorrido em dezembro de 2021, batizado como Ubá.

Confira a lista de municípios com maior risco de registrar problemas causados pela passagem do ciclone:

Chuí

Santa Vitória do Palmar

Pelotas

Rio Grande

Capão do Leão

São José do Norte

Piratini

Pedro Osório

Pinheiro Machado

Morro Redondo

Turuçu

São Lourenço do Sul

Cristal

Camaquã

Mostardas

Tapes

Sertão Santana

Cerro Grande do Sul

Sentinela do Sul

Mariana Pimentel

Guaíba

Barra do Ribeiro

Eldorado do Sul

Viamão

Porto Alegre

Canoas

Gravataí

Cachoeirinha

Alvorada

Glorinha

Osório

Santo Antônio da Patrulha

Palmares do Sul

Balneário Pinhal

Cidreira

Tramandaí

Xangri-lá

Imbé

Capão da Canoa

Arroio do Sal

Maquiné

Terra de Areia

Três Cachoeiras

Torres

A defesa Civil segue atenta.

