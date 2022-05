Ceará x Flamengo: Oráculo faz previsão catastrófica para partida do Brasileirão

O Flamengo não vive momento de paz, mas não será neste final de semana que ela virá. Pelo menos é o que afirma o oráculo de Vitor Pinheiro, do canal “Bola Astral“, o Rubro-Negro pode tropeçar em erros próprios contra o Ceará. Assim, dizem as cartas, a equipe cearense deve conquistar vitória pelo Brasileirão.

De acordo com Vitor, a energia do Ceará não é das melhores e que cria uma espécie de “bloqueio” no time do nordeste. Entretanto, o Flamengo mais uma vez terá dificuldades para construir suas jogadas e vencer a partida pelo Campeonato Brasileiro: A energia que eu vejo inicialmente para o Ceará, vejo ele bloqueado. Vejo um time, acima de tudo, muito travado. Caindo nas armadilhas que o Flamengo prepara para o Ceará. Mas um detalhe: mais uma vez o Flamengo deixando a sorte escapar. O companheirismo do Flamengo aqui, vejo afetado. Uma energia de erros muito grande, devido ao entrosamento do time”, disse ao consultar o oráculo.

Em seguida, prosseguiu com mais previsões ruins para o Flamengo:

“O Flamengo aqui está aliançado com o sofrimento. Tendo um pouco de sorte, mas um time muito desgastado, jogo muito difícil para o Flamengo. O Ceará tem essa energia, mas acima de tudo saberá dar o bote. Vai ser muito bem guiado a partir de um certo momento do jogo. Aí vem uma jogada bonita para o Ceará”, apostou Vitor.

Ceará x Flamengo jogam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Castelão. O jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Onde assistir ao vivo: A partida terá transmissão do PPV Premiere.

Fonte/ Portal mundorubronegro.com