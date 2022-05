Cauã Reymond chama polícia para acabar com festa da ex-BBB Bárbara

Ela foi uma das pessoas que apareceu na porta para falar com a polícia e ficou surpresa ao encontrar o ator.

O ator Cauã Reymond chamou a Polícia Militar para acabar com uma festa de seus vizinhos, num condomínio no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio, durante a noite passada (7/5). Não satisfeito em chamar as autoridades por causa do barulho, ele acompanhou duas viaturas até o local. E foi assim que conheceu Bárbara Heck, participante do “BBB 22”.

“Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa. Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa. Cauã foi muito educado”, ela disse ao colunista Lucas Pasin.

A ex-BBB contou ainda que uma dupla estava cantando pagode ao vivo no evento e que não imaginou que o som poderia estar incomodando por não estar muito alto. Ela confessa que “achou engraçado” quando viu que era um galã global que acompanhava a polícia.

Apesar disso, alguns convidados da festa não gostaram da forma que Cauã resolveu acabar com o evento. Primeiro por conta do horário: 10h30. Segundo, por ele não ter procurado o porteiro do prédio ou os organizadores da festa, antes de chamar a polícia.

Bárbara postou alguns vídeos da festa em seu Instagram e o evento aparentemente era o aniversário de seu namorado Rick Maia.

Fonte: Pipoca Moderna