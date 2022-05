Caso raro: primeiros gêmeos nônuplos do mundo completam um ano de vida

Os bebês nônuplos completaram um ano. Sim, são nove bebês nascidos ao mesmo tempo! Esse é o único caso do mundo inteiro. O pai dos nove disse em entrevista ao jornal BBC. “Eles estão todos engatinhando agora. Alguns estão sentados e podem até andar se segurarem em alguma coisa”, disse o pai, Abdelkader Arby, que é um oficial do exército do Mali.

Mesmo bem, as crianças ainda estão sob os cuidados da clínica no Marrocos onde nasceram. O pai também conta que a mãe, Halima Cissé, que tem 26 anos, também ficou bem. O pai também contou sobre a sensação de ter passado pelo parto dos nônuplos: “Não é fácil, mas é ótimo. Mesmo que às vezes seja cansativo, quando você olha para todos os bebês em perfeita saúde, [em uma linha] da direita para a esquerda ficamos aliviados. Esquecemos tudo”.

Ele foi para o Marrocos com a filha mais velha, Souda, de três anos. “Estou emocionado por estar reunido com toda minha família – minha esposa, meus filhos e eu”. Os bebês vão ter uma pequena festa de aniversário com as enfermeiras e com algumas pessoas do prédio onde moram.

Os bebês quebraram o recorde mundi do Guinness Book sendo o maior número de crianças a nascerem e sobreviverem em um parto. A mãe das crianças, Cissé, foi levada para um atendimento especializado no Marrocos pouco antes do nascimento dos filhos.

Os nascimentos dos múltiplos são muito arriscados e em alguns países onde há legalização do aborto, após a gestação passar de quatro fetos, a mãe é aconselhada a interromper a gravidez.

Fora isso, tem os riscos dos bebês desenvolverem problemas de saúde como infecção generalizada e paralisia cerebral. A família vive em um apartamento “medicalizado”, propriedade dos donos da clínica onde as crianças nasceram. “Há enfermeiras que estão aqui, além da minha esposa, que ajudam a cuidar das crianças”, falou o marido.

As cinco meninas e quatro meninos nasceram com 30 semanas. Eles pesavam 500g e 1kg, falou Youssef Alaoui, diretor médico da clínica Ain Borja para a agência de notícias AFP no nascimento das crianças. Arby contou sobre os filhos, “Todos eles têm personalidades diferentes. Alguns são quietos, enquanto outros fazem mais barulho e choram muito. Alguns querem ser pegos no colo o tempo todo. Eles são todos muito diferentes, o que é totalmente normal”.

Ele falou na entrevista sobre a ajuda que tiveram do governo também. “O Estado do Mali preparou tudo para o cuidado e tratamento dos nove bebês e de sua mãe. Não é nada fácil, mas é lindo e reconfortante”.

E por fim, Arby deixou uma mensagem para aqueles que sonham em ter filhos. “Espero que Deus abençoe a todos que ainda não têm filhos — que eles possam ter o que nós, os pais de nônuplos atualmente temos. É lindo, um verdadeiro tesouro”.