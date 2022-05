Caso de família: Irmão adotivo se apaixona por irmã e tenta matá-la a tiro de escopeta

Policiais militares do 2° Batalhão prenderam em flagrante na noite deste sábado, 21, um homem que não teve o nome divulgado, minutos depois que ele invadiu o quarto da casa em que uma irmã estava e tentou matá-la a tiros de escopeta.

Segundo informações, o fato ocorreu dentro de uma residência na rua 12 de Julho, no bairro Santa Inês.

O homem seria irmã adotivo da vítima. Eles cresceram juntos, mas a jovem ficou muito bonita e o irmão se apaixonou pela irmã e a desejava como mulher.

Na noite de sábado, 21 ele tomou a decisão, se ela não fosse dele não seria de mais ninguém, armado com uma escopeta de dois canos e municiada, ele invadiu o quarto onde a jovem estava e iniciou uma conversa na qual o homem revelou seu desejo, a partir daí, se deu início a uma discussão e outras mulheres que estavam na casa e que também são irmãs da vítima e do acusado entraram em luta corporal com o mesmo, tentando evitar o pior, mesmo assim ele conseguiu efetuar um tiro contra a irmã, mas duas outras que tentavam segura-lo evitaram que o tiro acertasse o alvo, batendo no braço do irmão com violência e nesse momento o tiro foi para o alto.

As irmãs conseguiram fugir e pedir socorro a polícia.

Preso em flagrante o homem foi levado a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA juntamente com a vítima e testemunhas.