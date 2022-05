Casamento Lula e Janja: famosos recebem convite com música romântica dos Tribalistas

Parece que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e a noiva Rosângela Silva, a Janja, capricharam até mesmo no convite que convocou familiares, amigos e famosos para o casamento luxuoso que acontece nesta quarta-feira (18).

O jornal Extra teve acesso ao envelope enviado aos convidados que estarão presente na cerimônia em São Paulo. O que chocou, porém, é que o casal escolheu uma música romântica da banda Tribalistas para compor o convite.

“Ninguém mais feliz que eu e você”, diz o trecho retirado de Alianças, canção do grupo musical.

A revista VEJA divulgou nesta tarde a lista de convidados que marcarão presença na cerimônia tão aguardada. Entre Gilberto Gil, Chico Buarque e Dilma Rousseff, 200 pessoas estarão no casamento do ex-presidente.

O VESTIDO

O ex-presidente Lula se casa nesta quarta-feira (18) com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja.

Sem economizar no luxo, Janja irá usar um longo bordado por rendeiras de Timbaúba do Batista, Rio Grande do Norte. Segundo a revista VEJA, a estilista escolhida para o vestido do grande dia é Helô Rocha, de 41 anos, que fez um modelo longo de organiza, à base de seda, na cor off white.

Os bordados, após costurados à roupa, ainda receberam um outro acabamento na etapa final, com pontos de luz para dar uma sofisticada.