Casamento de Lula marca o início da sua nova história

A última quarta-feira, 18 de maio, foi o dia escolhido para a troca de alianças entre ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja.

A cerimônia aconteceu em um buffet localizado no bairro nobre de Vila Olímpia, em São Paulo, e contou com cerca de 220 pessoas, entre familiares, amigos, figuras do meio político e artístico, funcionários dos dois e do Partido dos Trabalhadores (PT).

Para ser convidada, a pessoa deveria ser próxima de ambos os noivos, revelou o jornal Folha de S. Paulo.