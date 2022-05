Casal morre após colocar churrasqueira dentro do quarto para se aquecer

O casal Edwin Luisi de Medeiros Silva, de 40 anos, e Silvana Vieira da Silva, de 39, foi encontrado morto na quinta-feira (19), em Nova Ponte (MG). De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada pela filha do casal, de 14 anos. As informações são do G1.

Conforme as investigações, a suspeita é de que os dois tenham sido asfixiados pela fumaça de uma churrasqueira que estava dentro do quarto fechado. O casal havia acendido a churrasqueira para tentar se proteger do frio. Um recipiente com carvão também foi deixado no quarto dos filhos, a adolescente de 14 anos, e um menino, de 9.

Aos agentes, a menina contou que o irmão acordou com dor de cabeça, ela deu um remédio para ele e depois foi até o quarto dos pais. A porta estava trancada e os dois não respondiam, por isso a menina saiu, entrou no cômodo pela janela e encontrou os pais desacordados.

Na sequência, a menina acionou a polícia. Os agentes encontraram o pai caído no chão e a mãe deitada na cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e realizou técnicas de reanimação, sem sucesso.

Outra filha do casal, de 21 anos, que não mora na residência, foi informada sobre o ocorrido. A adolescente e a criança foram levadas para o Hospital Municipal para atendimento médico. O estado de saúde delas não foi informado.

A Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento, a principal hipótese é de que o casal tenha morrido asfixiado por inalação de dióxido de carbono.