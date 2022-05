Um casal foi flagrado fazendo mantendo relações sexuais dentro de um carro estacionado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no bairro Boa Esperança. A ocorrência foi registrada no início da tarde da última quarta-feira (27).

A Polícia Militar foi acionada após receber um vídeo de funcionários da Coordenação Administrativa Escolar (CAE) da universidade, mostrando as imagens do ato obsceno . Na gravação, é possível observar que a mulher estava nua, no colo do homem, no banco do motorista. Porém, quando chegaram ao local, os policiais encontraram o casal já vestido.

Inicialmente, eles negaram que estivessem praticando sexo no local. Logo depois, assumiram o fato de ter errado em praticar o ato naquele local. O homem, de 28 anos e a jovem, de 22 foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram autuados por ato obsceno.

Por No Amazonas é Assim