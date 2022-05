Casal cai em golpe do carro do ovo e sofre prejuízo de R$1.016

Um casal foi vítima do ‘golpe do ovo’, em Guarujá, no litoral de São Paulo, no último dia 16. De acordo com as vítimas, o “carro do ovo” passou na rua da casa do casal, que resolveu comprar uma cartela do produto no valor de R$16. No entanto, ao checarem o extrato do cartão, eles perceberam que os golpistas haviam passado R$1.016.

Em entrevista ao G1, a mulher, que preferiu não ser identificada, disse que por causa da situação não teve coragem de comer os ovos. “Eu não comi o ovo não, fiquei desesperada, já não confio em mais nada da pessoa”, afirmou.

Conforme a vítima, durante a venda, um dos rapazes questionou sobre a forma de pagamento e o marido da mulher respondeu que era por aproximação Porém, o homem disse que não passava. Sem desconfiar, o marido da mulher acabou colocando a senha.

Na sequência, o vendedor digitou R$16 na máquina de cartão e mostrou para a vítima, que colocou a senha. “Aí ele [vendedor] falou que não estava passando, foram e trocaram a máquina, aí eles ficaram conversando sobre o carro, colocou o cartão na outra maquininha, meu marido pegou e colocou a senha”.

A família só desconfiou do golpe quando o filho do casal comentou que a vizinha da frente estava esperando o carro do ovo retornar. Em seguida, a mulher olhou o extrato do banco e viu que os golpistas haviam passado R$ 1016 no cartão. “Saímos procurando eles, mas não encontramos”, contou ao G1.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Guarujá. “O banco falou que iria me ressarcir só que em 7 dias, iria depositar o dinheiro na minha conta, fazer uma investigação, aí iria decidir e me comunicar se o dinheiro ficaria na minha conta ou se vão retirar”, explicou.

Procurado pelo G1, o banco Itaú não respondeu, até o momento, sobre o estorno da compra.

Fonte: IstoÉ