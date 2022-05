Casado há 22 anos, Dr. Rey não faz sexo há 8: “Vivo em celibato”

Você lembra do Dr. Rey? O cirurgião plástico fez fama no Brasil ao apresentar um reality show em que operava pessoas comuns e celebridades em Hollywood. Recentemente, ele dividiu com os fãs uma parte íntima da sua vida: a sexual.

Casado há 22 anos com Hayley Rey, ele contou ao “A Tarde É Sua”, de Sônia Abrão, que não faz sexo há cerca de oito anos. “Vou falar sobre minha vida sexual. Sim, gente, eu vivo totalmente em celibato”, afirmou ao vespertino.

Ele acrescentou que a relação com a mulher caminha para o fim. “Casamento é complicado, meu casamento está um pouquinho quebrado, e ano que vem a gente vai se separar”, disse. Aos 60 anos, ele continua trabalhando como cirurgião após a tentativa de carreira política no Brasil fracassar.

Ele segue a doutrina Mórmon e afirmou que os preceitos religiosos têm uma parte grande na abstinência. “As leis de Deus são bem simples e vivo em celibato há quase oito anos. Por isso que sou tão bravinho”, brincou. Ele e Hayley são pais de Sydney, de 22 anos, e Robby, de 18.

