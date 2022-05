Carros roubados no Brasil são recuperados após trabalho conjunto com a Policia Boliviana

Um trabalho integrado entre a Polícia Civil de Epitaciolândia, Policia Rodoviária Federal e Polícia Boliviana, resultou, na apreensão de 02 veículos brasileiros na cidade de La Paz na Bolívia. Os carros, um Toyota/Corolla e um Jeep/Renegade tem denúncia de roubo no Brasil. Ambos pertencem a Locadora Movida.

As apreensões foram feitas pela Direção Regional da DIPROVE Zona Sul da cidade de La Paz, nos dias 03 e 04 de maio.

O veículo Toyota Corolla foi roubado na cidade de Brasília-DF em 2020 e estava em posse de um militar das Forças Armadas da Bolivia na cidade de La Paz. O militar foi conduzido para prestar esclarecimentos e o veículo apreendido.

O Jeep Renegade foi furtado no Estado do Mato Grosso em 2020. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o carro foi locado no Aeroporto de Cuiabá e após o vencimento do prazo o veículo não foi devolvido. Na apreensão ocorrida na cidade de La Paz, ninguém foi preso, visto que o Jeep estava estacionado em uma rua. Após as consultas e constatado a denúncia de furto no Brasil, o veículo foi encaminhado para a DIPROVE.

A recuperação dos carros foi possível graça um trabalho da Policia Boliviana em La Paz e a troca rápida de informações entre a Polícia Civil de Epitaciolândia e PRF/AC.

O trabalho coordenado continua podendo resultar em novas apreensões de veículos roubados no Brasil e que estão circulando na Bolívia.

Fonte/ O Alto acre