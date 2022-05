Carnaval fora de época de Assis Brasil: veja quais as atrações e o que é permitido na festa

A cidade de Assis Brasil realiza neste final de semana, entre os dias 13, 14 e 15 a edição do “CarnavAssis 2022”. A festa é uma das atividades em comemoração ao aniversário de 46 anos de emancipação política do município que fica localizado na tríplice fronteira (Brasil-Bolívia-Peru).

De acordo com a organização do evento, haverá apresentações de bandas regionais como Sandra Melo, Levada do Gueto, Edu Safadão, Luan Lima, banda Arregaça-aê e outros. Visitantes dos municípios vizinhos e turistas do Peru e da Bolívia são aguardados para a grande festa.

Hoje (12) o prefeito da cidade, Jerry Correia (PT) publicou uma portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) regulamentando o acesso dos foliões ao circuito da festa, instalado na Avenida Raimundo Chaar, no entorno da Praça Central Guiomard dos Santos.

Entre as proibições, a entrada de recipientes como caixa térmica, isopor, geleira, cooler e similares, contendo bebidas alcoólicas, seja em materiais de plásticos, vidros, garrafas ou qualquer outra embalagem. No entanto, a portaria permite a entrada desses objetos desde que os mesmos sejam comprados no local do evento.

Quem for pego burlando as regras, terá os objetos recolhidos incluindo o conteúdo líquido, sendo devolvido posteriormente ao evento.

Fonte: Acrenews