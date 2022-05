Carlinhos Maia chora com medo após descobrir que assaltantes podem ser pessoas conhecidas

Carlinhos Maia disse estar agoniado porque os assaltantes que o roubaram podem ser pessoas conhecidas. O apartamento do influenciador digital foi invadido por criminosos na noite do último sábado (28), em Maceió, Alagoas.

“Continuem rezando para dar tudo certo. A polícia está com várias informações. Minha agonia maior é descobrir que é alguém conhecido, gente que eu possa ter ajudado, recebido na minha casa. Tenho direito de ficar fragilizado. É meu lar, minha casa, meu lugar”, falou.

“Não é sobre as coisas, mas preciso saber quem está do meu lado. Cada prova que aparece, a gente fica mais abismado com tudo”, completou.

Além disso, Lucas Guimarães disse que os bandidos tinham a senha do apartamento dele com Carlinhos: “As coisas ficam piores do que já estão. Eles não arrombaram a porta da frente, entraram com a senha. Ai, Senhor da glória, triste demais”, disse.

Segundo o humorista, os bandidos levaram joias e artigos de luxo, que somam mais de R$ 5 milhões. Ele mostrou os itens roubados, como relógio, mochila de grife e diamantes, nos stories do Instagram.