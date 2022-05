Cantora gospel e marido suspeitos de “golpe da pirâmide” são presos

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (6/5), a cantora gospel Isabela Cristi Gomes Barros, de 28 anos, e o marido David Robson de Barros, de 33 anos. O casal é dono de uma plataforma de investimentos ambos donos de uma plataforma de investimentos no estilo pirâmide suspeita de causar prejuízos a cerca de 300 pessoas.

A prisão dos dois ocorreu em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do portal g1.

A porta do imóvel onde eles estavam precisou ser arrombada, uma vez que Isabela e David resistiram à ordem de prisão. Além disso, o casal ainda usou a filha de 3 anos como escudo.

Segundo as investigações, os dois eram “traders”, profissionais do mercado financeiro que realizam transações diárias de compra e venda, especialmente na bolsa de valores. Quem aplicava o dinheiro tinha a promessa do casal de receber muito mais em pouco meses, mas não foi isso que aconteceu. Uma das vítimas chegou a perder R$ 23 mil.

Nas redes sociais, o casal tem mais de 120 mil seguidores e ostenta uma vida luxuosa. Os dois também se apresentam como traders. O esquema, onde um cliente recebe um bônus sobre os recursos aplicados por pessoas que ele indicar, é proibido no Brasil.

A Polícia Civil chegou a abrir um inquérito contra Isabela Cristi pela prática de estelionato. Todas as pessoas que se sentiram enganadas devem registrar ocorrência e fazer uma representação contra ela e o marido.

O advogado do casal nega que eles tenham cometido crime. “Não se trata de pirâmide financeira. A empresa operou por longos dois anos ou mais sem que houvesse necessidade tão pouco a exigência de que os investidores indicassem novas pessoas para fomentar essa suposta e falaciosa pirâmide”, disse Rafael Bernardes Soares.