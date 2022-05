Cantor sertanejo Piettro Dias, esposa e filho morrem em acidente de carro

O cantor sertanejo Piettro Dias morreu na noite de sábado (28) em um acidente de trânsito, a informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Além do cantor, estavam no veículo a esposa e o filho do casal, ambos também vieram a óbito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro que era conduzido pelo artista colidiu com uma carreta na altura do km 6 da BR-364, entre os municípios de Frutal e Planura (MG). O corpo de Piettro foi encontrado preso às ferragens já sem vida.

Os bombeiros ainda realizaram a aplicação de serragem na via para eliminar o risco de derrapagem.

Piettro participaria da Expo Frutal, evento que será realizado no final de junho. Em nota publicada nas redes sociais, a organização lamentou a morte do cantor.

“Jovem, carismático e muito talentoso, Piettro há alguns anos vem se apresentando na Expo Frutal. Neste momento de dor, deixamos aqui nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do seu trabalho”, diz a mensagem.