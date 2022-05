Candidatos de concurso temporário do Detran são convocados para entrega de documentos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 31, o edital nº 24 Seplag/Detran, convocando os candidatos para entrega de documentos e assinatura do contrato do processo seletivo simplificado de contratação temporária de profissionais de nível médio e superior.

Os candidatos devem comparecer até o dia 30 de junho aos seguintes locais, munidos dos documentos citados no edital:

– Em Brasileia, na Sede da 6° Ciretran, localizada na Rua 12 de outubro, 635 – Três Botequins;

– Em Cruzeiro do Sul, na Sede da 1° Ciretran, localizada na Av. Copacabana, 658 – Floresta;

– Em Rio Branco, na Sede do Detran, localizada na Avenida Ceará, 3059 – Jardim Nazle.

A documentação completa pode ser encontrada no Edital nº 024 – SEPLAG/DETRAN.

Os candidatos poderão obter informações referentes a esse processo seletivo junto ao Detran, por meio do telefone (68) 3226-4412, ou junto à Seplag, por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Fonte/ Agência de notícias do Acre