‘Campos tem potencial para ser capital do entretenimento no Brasil’, afirma secretário de Cultura

Campos do Jordão tem potencial para se tornar a capital do entretenimento no Brasil. Quem afirma é o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sergio Sá Leitão, que está na cidade durante a 1ª edição do FestCampos Cultural, que inclui o Show de Inverno, realizado entre nesta última quarta e nesta quinta-feira e que é considerada a maior convenção do mercado cinematográfico nacional.