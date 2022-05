Campeonato de jogos virtuais com a 3ª Liga do Free Fire aconteceu no Município de Epitaciolândia

A grande final foi realizada no Clube Art Eventos e contou com as presenças do prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Primeira Dama Alliny Saldanha e do Professor Soares vice-prefeito. Na abertura do evento teve apresentação cultural com o grupo Juventude que Dança.

Free Fire – É um jogo de tiro e sobrevivência disponível no celular. Com grande aceitação entre adolescentes e jovens. Cada partida dura cerca de 10 minutos e te coloca em uma ilha para enfrentar 49 jogadores na luta pela sobrevivência. Os jogadores chegam ao mapa de avião e podem escolher quando saltar de paraquedas. O prefeito Sérgio Lopes falou da satisfação em receber essa competição aqui em Epitaciolândia. “Nós procuramos incentivar as mais variadas práticas esportivas, hoje estamos sediando a grande final de jogos digitais, então é uma alegria poder dar oportunidades para esses jovens através de uma competição como esta.” Destacou o prefeito. O Organizador do evento Ricardo Maffi agradeceu a prefeitura pelo apoio, segundo ele, sem essa parceria não seria possível realizar uma final dessa envergadura. “Epitaciolândia está de parabéns, o nosso muito obrigado ao prefeito Sérgio por abraçaresse projeto, e, estar sempre contribuído para que essa juventude seja bem acolhida, respeitada e valorizada.” Salientou Ricardo Maffi. Na final saiu ganhadora a equipe PLAY EASY em 2°FAZ O D e 3°lugar SIX EIGTH. A equipe vencedora recebeu troféu e premiação em dinheiro Todas as equipes participantes receberam prêmio de incentivo patrocinado pela prefeitura de Epitaciolândia. Fonte/ O Alto Acre