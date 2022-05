Campeonato de Futsal agita Assis Braisl e final de semana é cheio de comemoraçoes

A Prefeitura de Assis Brasil realizou neste sábado, 07, a grande final do Campeonato da 2ª Divisão Iovani Ribeiro no ginásio de esportes Sidney Nascimento. A torcida lotou a arena e ajudou a promover mais um grande espetáculo do esporte.

A equipe Os Primos conquistou o título, ficando o segundo lugar da competição com o time Revolução. A partida foi prestigiada por uma verdadeira multidão que vibrou a cada bola disputada.

O prefeito do município, Jerry Correia e o vice-prefeito, Reginaldo Martins, compareceram ao evento e realizaram a entrega das premiações. Os gestores subiram ao palco para a entrega dos troféus e medalhas acompanhado do senhor Iovani Ribeiro, o qual foi homenageado dando o nome à competição.

prefeito Jerry falou que o esporte voltou a existir no município, garantindo valorização aos atletas, movimentando a cidade e gerando renda extra pra muita gente.

“Esse campeonato foi um sucesso. Não apenas para os atletas e equipes, mas para as pessoas que puderam vender suas comidas, bebidas e serviços durante os dias de competição. Eventos como este movimentam a cidade e fazem o dinheiro circular pelas mãos de muita gente”, disse Correia.

