Campeonato Acreano Sub-20 tem dois jogos no Florestão hoje

O Campeonato Acreano sub-20, que teve a primeira rodada iniciada no último final de semana, fechará a rodada nesta quarta-feira, 18, com dois jogos no estádio Florestão.

O primeiro jogo acontece entre Humaitá e Vasco- AC, às 14h30min. Jogo este que será valido pelo grupo A.

Classificação do Grupo A

1° Atlético-AC – 3 pts

2°Independência – 3 pts

3° Humaitá – 0

4°Vasco-AC – 0

5° Náuas – 0

6°Plácido de Castro – 0

O segundo jogo acontece entre o time do São Francisco e Galvez, às 16h30min. Este jogo é valido pelo grupo B.

Classificação do grupo B

1° Rio Branco-AC – 3 pts

2° Andirá – 0

3°Galvez – 0

4°São Francisco – 0

5° Sena Madureira – 0