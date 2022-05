Campanhas arrecadam agasalhos e cobertores para pessoas em situação de rua em Rio Branco; saiba como ajudar

Com a previsão de que a temperatura mínima chegue entre 17ºC a 20ºC, o Ministério Publico do Acre (MP-AC) e a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) iniciaram, nesta segunda-feira (16), campanhas para arrecadar agasalhos e cobertores para pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social de Rio Branco.

A ação da SEASDHM se chama Doe Agasalhos – Solidariedade Aquece e também vai atender moradores de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. As roupas e cobertores podem ser usados ou novos, mas precisam estar em boas condições de uso.

Veja onde doar:

Campanha Doe Agasalhos – Solidariedade Aquece (Rio Branco) – sede da SEASDHM na Avenida Nações Unidas, nº 2731, bairro Estação Experimental;

Campanha Doe Agasalhos – Solidariedade Aquece (Cruzeiro do Sul) – ponto de coleta na Avenida 25 de Agosto, nº 1042, bairro 25 de Agosto;

Campanha do Agasalho MP-AC – edifício sede do MP na Marechal Deodoro, nº 472 – Centro, Rio Branco, das 8h às 18h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deu alerta amarelo para chuvas fortes. O aviso é válido até a quarta (18) com declínio entre 3° e 5° com leve risco à saúde. Além disso, também há alerta para a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e risco de ventos intensos de 40/60 km/h.