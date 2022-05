Campanha Maio Amarelo é encerrada com blitz educativa, solenidade no auditório da Promotoria do Ministério Público do Acre e alertas

A 1ª Circunscrição de Trânsito (1ª Ciretran) de Cruzeiro do Sul e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito realizaram na manhã desta sexta-feira (27) o encerramento da Campanha Maio Amarelo com uma blitz educativa no início da manhã e uma solenidade no auditório da Promotoria do Ministério Público do Acre (MPAC).

A solenidade foi prestigiada pela presidente do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, pelo prefeito Zequinha Lima, secretário Municipal de Trânsito, Fábio Filho (Novo), Subsecretário Jonas pelo vereador Zaldo Mototáxi, representante da Câmara Municipal, pelo promotor de Justiça Ildon Maximiano, entre outras autoridades.

Prestigiaram ainda o encerramento os secretários da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Francisco Melo (Comunicação), José Maria Freitas (Articulação Política), da Promotora Criminal Juliana Maximiniano, representantes do SEST/SENAT, Natam e Suzane, do Corpo de Bombeiros, Tenente BM José Carlos, do 6º BPM, Tenente PM, M.Costa.

Marcaram presença também no evento a Secretária de Ação Social, Delcimar Leite, Capitão PM Silva Lima, representante da Emplac, jornalista Eduardo Gomes, da Assessoria do Detran/AC, e o gerente da 1ª Ciretran, Isaias Queiroz, além de representantes de sindicatos, agentes de trânsito.

Um depoimento reflexivo de uma pessoa acidentada que perdeu uma de suas pernas, ficou com um ferro na perna e problemas na coluna, marcou o início da solenidade depois de cair num banco de areia na estrada da Nova Olinda, quando saiu do seu trabalho e depois de escorregar a moto na areia bateu de frente com um caminhão.

“Acidente de trânsito não é brincadeira e é preciso as pessoas entenderam que é preciso evitar os acidentes. Eu estava com pressa, muitos falaram que eu estava bêbado, mas eu não estava.

Pensei que não ia resistir, passei por debaixo do caminhão e peço que todos tenham mais consciência no trânsito”, ressaltou.

O coordenador da campanha Maio Amarelo da Semtrans, Vanderlei Brito, destacou que o lema foi “Juntos Salvamos Vidas” momento que ressaltou que com a união de todos os órgãos públicos facilita o trabalho preventivo momento que agradeceu ao secretário Fábio Filho por lhe permitir estar a frente da Educação no Trânsito.

Depois da exibição de vídeos com ações da Ciretran, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtrans) foram listadas algumas das ações do Maio Amarelo: blitz educativa, blitz educativa na Base Ciftrans, blitz educativa em Mâncio Lima, ações no C.Fron Juruá/61º BIS, palestras no Ceanon, Guarde Mirim.

Outras palestras da campanha Maio Amarelo, de direção defensiva foram realizadas na Elite Engenharia, Distrito Sanitário Indígena (DSEI), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, além do teatro de fantoches na Escola Divina Providência.

A representante do SEST/SENAT destacou a alegria de depois de dos anos estar participando novamente da campanha Maio Amarelo. “Pelo segundo ano consecutivo o SEST/SENAT participa da organização das ações e agradeço ao Detran, Ciretran e Prefeitura. Que o trânsito continue responsabilidade de todos”, disse.

O vereador Zaldo Mototáxi saudou as autoridades ao destacar que representava a Câmara Municipal, o Sindicato dos Mototaxistas e outros sindicatos da categoria. “A Câmara Municipal está sempre aberta para apoiar estas atividades e agradeço ao secretário Novo e ao prefeito pelo bom trabalho que está sendo realizado”, disse.

O secretário de Transportes e Trânsito, Fábio Filho (Novo) agradeceu à Deus, ao prefeito Zequinha Lima, seu amigo e parceiro vereador Zaldo, o Ministério Público, a presidente do Detran/AC, Taynara Martins que honra os cruzeirenses na presidência do órgão de trânsito do Estado com um trabalho de muita qualidade.

“Cruzeiro do Sul está bem representado em todo Acre, o deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia legislativa, o governador Gladson Cameli, o vice-presidente Anderson. Nossa vida é só uma e como citou o promotor em sua palestra aos infratores do trânsito se bebermos não podemos vamos dirigir”, disse ao destacar o trabalho educativo e punitivo que está sendo realizado pelo promotor Ildon Maximiniano com os condutores envolvidos e flagrados na Operação Álcool Zero.

O secretário enfatizou que é preciso os condutores colocarem isso na cabeça, de que quem bebe não pode dirigir, tem que chamar um táxi, porque um acidente pode tirar a vida de quem bebe e de outras pessoas momento que agradeceu toda a equipe da Semtrans, da Ciretran, Polícia Militar e o Ministério Público.

“A Semtrans em um ano e cinco meses já fez muito na sinalização vertical e horizontal, ações determinadas pelo prefeito Zequinha e o e vice Henrique Afonso e para melhorar para os condutores estamos alterando leis. Agradeço e especial a Taynara que sempre está com as portas do Detran abertas para a Semtrans”, disse.

diretora presidente do Detran/AC, Taynara Martins, iniciou seu discurso mostrando sua preocupação com a violência no trânsito de Cruzeiro do Sul que já registra que 45 pessoas morreram vítimas de acidente de Trânsito, momento que agradeceu o bom trabalho dos parceiros como a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Ministério Público.

O prefeito Zequinha Lima iniciou seu discurso saudando as autoridades e parceiros na pessoa do promotor Ildon, a diretora presidente do Detran/AC, Taynara Martins ao ressaltar que ela é um orgulho por seu uma cruzeirense que brilha na gestão estadual e tem sido responsável por muitos investimentos no município.

“Agradecemos o olhar especial que a Taynara, como representante do Detran, está tendo e todos nós precisamos fazer a nossa parte, a consciência de todos é fundamental nas ações. Agora acabou o tempo que se fazia as coisas sozinho e todos estão de mãos dadas para cuidar do município”, enfatiza o prefeito.

Zequinha Lima agradeceu a presidente do Detran pela sólida parceria na área da formação e educação ao destacar que no município o asfalto era feito com areia ao invés de brita pelo alto custo e isso faz com que as estradas fiquem cheias de areia e são causas de muitos acidentes principalmente de motos.

O prefeito relatou sobre a areia nas laterais das estradas e informou que foi comprada uma máquina para todas as noites para varrer a lateral das estradas que ainda não chegou, mas já licitada e comprada e isso vai evitar acidente com a motos e bicicletas e agradece a Taynara pelo recurso disponibilizado pelo Detran.

“Estamos fazendo um forte trabalho de sinalização vertical, horizontal e vertical para que os acidentes sejam evitados, mas se não tiver a consciência das pessoas”, disse ao anunciar a construção de uma rotatória perto do Igreja de Nossa Senhora Aparecida, na chegada do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS).

Outro cuidado citado pelo prefeito que está redobrado é o trabalho na entrada e saída das escolas ao destacar e avaliar que o condutor tem que ter a consciência que tem que parar para o pedestre parar, mesmo que não tenha a presença de um educador de trânsito que não tem suficientes para disponibilizar para todas as escolas.

Ao finalizar o prefeito colocou a gestão e a Semtrans a disposição para que se possa voltar reinar a paz no trânsito. “Uma vida salva, os traumas psicológicos numa pessoa ou família tem a solução bem perto de nós, nas escolas com educação e formação onde o pequeno tem condição de influenciar seu pai e sua mãe”, disse o prefeito ao concluir seu discurso.

O promotor de Justiça Ildon Maximiniano parabenizou o trabalho da campanha Amarela realizada pela Prefeitura e Detran e lembrou sempre teve a vontade de ser promotor e participar de um Júri Popular, mas jovem não conseguia nem apresentar um trabalho de aula na faculdade e até desmaiou quando fez uma apresentação.

“Quero ensinar para quem eu puder para que cada um arrume seu quarto, uma metáfora que mostra que a cidade é como uma casa grande e é como se fosse seu quarto. Está no nosso alcance de cada um fazer ela melhor e evitar os acidentes citados pela presidente do Detran. Depende de todos nós arrumar seu quarto”, disse.

O promotor agradeceu ao secretário Fábio Filho pelo apoio e citou que quem quiser saber como está o trânsito é só andar na rua como pedestre para ver que os condutores não param para o pedestre na faixa amarela e parabenizar a campanha Maio Amarelo, que tem um símbolo grande é que é a cor amarela.

“Mas, muitos motoristas quando veem a cor amarela ao invés de terem atenção e pararem aceleram que dá para passar. É preciso ter atenção, parar na faixa de pedestre, não dirigir depois de beber e quero ensinar a quem puder para irradiar a gentileza, arrumem seu quarto”, disse.

Fonte/ Portal Voz do Norte