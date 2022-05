Câmera de segurança flagra explosão de panela de pressão em restaurante; veja

Câmera de segurança registraram o momento em que uma panela de pressão explodiu em um restaurante. O dono do estabelecimento preparava espetinhos na hora da explosão. De acordo com informações do site Metrópoles, o prejuízo foi de R$ 20 mil.

De acordo com o dono, identificado como Adalberto de Lima, 52, faltava meio hora para ele abrir o restaurante e a panela estava com feijão cozinhando. Após a explosão, o fogão ficou totalmente destruído e um buraco foi aberto no teto do estabelecimento.

Apesar do susto, Adalberto contou que não ficou ferido, mas foi atingido por estilhaços da tampa do fogão.

“Trabalho há 20 anos com isso. Primeira vez que uma coisas dessas aconteceu. Graças a Deus, os prejuízos foram só materiais”, disse ele.

A explosão aconteceu na última sexta-feira (20) no Setor O, em Ceilândia, no Distrito Federal. As cenas da câmera de segurança só foram divulgadas nesta quinta-feira (26).

Veja vídeo: