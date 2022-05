Câmara aprova em regime de urgência, projeto de Perpétua Almeida sobre parto humanizado, e deputada diz que proposta foi inspirada em mulher que deu a luz na calçada em Rio Branco AC

Esta quinta-feira, 05 de maio, foi um dia de alegria e vitória para as mães, que receberam a atenção devida, atravez do projeto apresentado pela deputada federal Perpetua Almeida ( PCdoB). Foi provado nesta data em caráterde urgência, , o projeto que cria o “Dia Nacional da Luta pelo Parto Humanizado”.

A dia nacional da luta pelo parto humanizado, deve ser comemorado anualmente no Segundo Domingo de Maio, dia no qual se comemora o “Dia das Mães”.

O texto também estabelece que o Parto Humanizado terá ações por todo o mês de maio.

O número de morte de mães no parto ou no pós-parto é muito grande ainda, e com situações que poderiam ser evitadas”, disse a deputada.

A deputada não esconde que o projeto de sua autoria foi inspirado no caso de Leilane, a mulher em situação de rua, que deu a luz na calcada da Maternidade Barbara Heliodora, em Rio Branco – AC, em fevereiro deste ano.

“É muito dolorido saber que em dos momentos mais difíceis de para uma mãe, que é exatamente quando ela precisa de acolhimento, ainda existam muitas delas morrendo, ou tendo seus bebês em situações degradantes”, disse a deputada.