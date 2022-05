Câmara aprova MP que beneficiará R$ 418 milhões para reconstrução de Rodovias

O Acre é um dos Estados que tem uma das piores rodovias do Brasil. Não é de hoje que deputados tem debatido em sessão plenária, as más condições das rodovias, em destaque a Br-364, que principalmente no período do inverno, fica praticamente intrafegavel, impossibilitando o transporte de alimentos e combustíveis para os municípios mais distantes de estado, como Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul dentre outros.

Nesta quarta-feira (18) a Câmara dos deputados em Brasília, aprovou um crédito de R$ 418 milhões para a reconstrução de rodovias do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio de janeiro o estado vizinho Rondônia, São Paulo e Tocantins.

Em dezembro, o governo já havia editado a MP 1.086/2021 para destinar R$ 200 milhões à recuperação de rodovias danificadas por chuvas, por meio do Ministério da Infraestrutura.