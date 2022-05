Call of Duty: Confira o que muda em atualização da 3ª temporada

Vantagem Serpentina Será introduzida também uma nova vantagem ao Warzone, com a vantagem Serpentina do Vanguard sendo adicionada para auxiliar os jogadores a correr pelo mapa em maior segurança. A vantagem Serpentina reduz o dano recebido por balas, explosivos e fogo em 20% e quem atira em jogadores com a vantagem vão receber um indicador, apontando que será necessário causar mais dano no adversário.



Adição de itens saqueáveis A atualização de Call of Duty resultará também na adição de três novos itens saqueáveis ao Warzone. Entre eles estão os Tokens de Entrada Gulag, de Extração de Reimplantação e itens de Aumento de Velocidade, item raro que aparecerá em algumas caixas de suprimentos e oferece um aumento de movimento temporário.



Zonas de saque de alto valor Tais zonas já foram apresentadas por tempo limitado da Operação Monarca da 3ª temporada, mas agora estarão disponíveis em partidas padrão de Call of Duty. Os locais em questão serão aleatórios, com as áreas sendo marcadas com um cifrão.



Evento na Ilha do Renascimento O evento servirá para conectar a narrativa à do evento Reinforced da temporada anterior. De acordo com a Activision, em alguns momentos durante partidas padrão os jogadores vão receber alertas, e precisam ficar deitados ou sua posição será revelada para todos os jogadores no Tac Map e minimapa.



A Activision ainda afirma que a atualização na 3ª temporada trará inúmeras atualizações de qualidade de vida. Mais detalhes serão apresentados no patch para a atualização.

Vanguard

Novo mapa, nova arma e novo operador A grande novidade para Vanguard será a chegada de um novo mapa, além de novas armas e um novo operador. O mapa é chamado Sphere, ou Esfera, e será um mapa pequeno multiplayer que se passa em um laboratório de armas. A nova arma é a submetralhadora H4 Blixen, descrita como uma arma que oferece mobilidade e precisão em combates de médio alcance. Já o novo operador, ou melhor, nova operadora, será a última da Força Tarefa Harpia, Kim Tae Young, uma lutadora mascarada cuja arma favorita é a H4 Blixen citada acima.



Novos pacotes Esta atualização de meio de temporada de Call of Duty vai apresentar o Pacote de Tinta Derramada ao Vanguard. Ele incluirá uma skin com tatuagens projetadas por tatuadores do nível de Ryan Ashley, do Ink Master.



A atualização do meio da 3ª temporada será lançada para o Vanguard às 14h (horário de Brasília) do dia 24 de maio, e para o Warzone às 13h (horário de Brasília) do dia 25 de maio.

Por Olhar Digital