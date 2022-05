CAIXA libera até R$3.000 via microcrédito para todo o país

Um novo microcrédito para pessoas físicas e empreendedores (MEIs), conforme informações da Caixa, pode chegar a valores de até R$3 mil neste ano de 2022. A princípio, a ideia é atingir um grande público com esse programa.

Desde já, segundo Pedro Guimarães, presidente do banco, a oferta de crédito deve atingir nada menos que 40 milhões de cidadãos. Contudo, essa foi uma estimativa foi dada a longo prazo. Nos próximos meses, a ideia é de que 5 a 10 milhões de pessoas busquem os valores do SIM Digital.

De antemão, em termos de volume financeiro, a estimativa oficial da Caixa Econômica é receber um montante de até R$ 10 bilhões no total da operação em seis meses.

Como funciona o microcrédito?

Um grande diferencial dessa novo microcrédito da CAIXA é a taxa de juros. Primeiramente, para pessoas físicas, a taxa chega a 1,95%. Por outro lado, para pequenos empreendedores, a taxa é de 1,99%.

Todavia, em ambos os casos o parcelamento da dívida pode chegar a 24 vezes, ou seja, dois anos.

Ademais, é importante ressaltar que o procedimento de solicitação também é diferente para a pessoa física e para o microempreendedor individual. No primeiro caso, é possível pedir o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem, já no segundo, a solicitação deve ser presencial em uma das agências da Caixa.

“A maioria dessas pessoas, exatamente por ser negativada, estar fora do sistema financeiro tradicional, toma dinheiro emprestado com agiotas e, normalmente, pagam juros entre 15% e 20% ao mês. Queremos quebrar esse ciclo de juros exorbitantes, passando disso a algo a partir de 1,95%. Isso vai gerar um efeito renda muito grande,” disse Pedro Guimarães.

Ademais, quando questionado sobre os negativos aderirem ao microcrédito, Guimarães disse: “essa taxa de 1,95% ao mês no crédito pessoal dificilmente você vai ter. Isso chega a ser menor até do que algum tipo de consignado. O microcrédito sem o fundo garantidor é ao redor de 3,9% ao mês”.

CAIXA libera até R$3.000 via microcrédito para todo o país

Antes de mais nada, é importante ressaltar que os valores que poderão ser retirados serão diferentes.

Enquanto o MEI poderá resgatar o microcrédito no valor de até R$3 mil, a pessoa física poderá sacar o valor de até R$ 1 mil.

O novo empréstimo é relativo ao programa SIM Digital e tem expectativa de contar com duas propostas, conforme informado.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Quanto ao MEI, o empréstimo poderá ser de até R$ 3 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,99% ao mês e 24 meses para pagar. Nesse caso, o interessado deverá ir até a uma agência da Caixa e será necessário ter pelo menos 12 meses de faturamento de qualquer valor com o respectivo CNPJ.

Portanto, a ideia é que pessoas com o nome “sujo” na praça e que possuem dificuldades para contratar linhas de crédito possam ter acesso ao empréstimo por meio do programa. Além disso, se busca formalizar os trabalhadores informais.