Cachorro avisa de incêndio e ajuda a salvar casal de idosos

Um incêndio atingiu uma casa em Feira de Santana (BA) na madrugada desta segunda-feira (9/5) e o casal de idosos que estava no local foi resgatado após o cachorro de estimação latir para conseguir ajuda. Quando os bombeiros chegarem ao local, o imóvel já estava comprometido pelo fogo e os moradores haviam saído de lá. As chamas começaram por volta das 2h no quarto da idosa, e logo se espalharam pela casa, que ficou totalmente destruída.

Estavam na casa Aline Lustoza, 82 anos; o marido, Ivaldo Ferreira Lustosa, 86, que tem Alzheimer e é acamado; e a enfermeira Luciene; além do cachorro, Bob. Na hora do incêndio, Bob pegou um pano que tem o costume de carregar pela casa e foi chamar a enfermeira, que estava no quarto do idoso.

Ao G1, dona Aline contou que o pano estava em chamas. “Ele pegou esse pano, que estava com fogo, e foi chamar a enfermeira. Aí ele veio para o meu quarto, ela veio atrás e viu as chamas. Pegamos água, tentamos apagar, mas o fogo já estava embaixo do colchão, porque a cama é box. Então, apagava por fora e as chamas continuavam por debaixo, sem a gente a ver.” Sem conseguir conter as chamas, a enfermeira pegou o marido de Aline no colo e os três saíram de dentro da residência.

“Estou emocionada, graças a Bob e a Luciene, que carregou meu pai no braço, e chamou a minha mãe, e os salvou do fogo“, disse Iveline, filha do casal. Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio e ninguém ficou ferido.