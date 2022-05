Caçador é preso após matar colega com tiro acidental de espingarda no interior do Acre

Manoel Casemiro Rodrigues da Silva morreu após levar um tiro de espingarda nas costas no último sábado (14) no Seringal Tocantins, zona rural do município de Tarauacá, interior do Acre. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após confessar que foi o autor do disparo, de forma acidental.

O delegado da cidade, Saulo Negreiros, contou que o caso ocorreu no final tarde de sábado e chegou ao conhecimento da polícia somente no domingo (15). Equipes das Polícias Civil e Militar foram ao local e encontraram o autor que relatou como tudo aconteceu.

“O rapaz que efetuou o disparo contou que é caçador, estava na colônia com a arma municiada e quando estava saindo para caçar acredita que bateu o cano da espingarda na parede e acabou efetuando o disparo no colega dele. A equipe foi no local e foi o próprio autor que contou como tudo aconteceu, tentou prestar socorro, mas o rapaz morreu lá mesmo”, contou o delegado.

Após o relato, o jovem foi conduzido para a delegacia da cidade e deve passar por audiência de custódia nesta segunda (16). Segundo o delegado, ele vai ser indiciado por homicídio culposo.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul para os devidos procedimentos. “E a arma vai ser encaminhada para a perícia em Rio Branco para verificar se ela de fato estava com problema que poderia ter dado esse disparo tão fácil”, concluiu o delegado.

