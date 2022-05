Cabeleira, dono de bar conhecido pelo mau humor, morre aos 87 anos em Rio Branco

Mesmo com esse jeitão, ele fazia questão de dizer que não tratava ninguém mal. E, no fundo, foi isso que deixou o bar tão conhecido e com tantas histórias.

Foi com o dinheiro do bar que Cabeleira criou os cinco filhos e ainda conseguiu formar dois dos três netos. Mesmo com mais de 80 anos nunca deixou de trabalhar. E a filha revela que a casca dura era só no trabalho, porque em casa o cuidado com os filhos mostrava o coração gigante que tinha.

“Ele era aborrecido no bar e continou assim. Tinha um outro homem que estava do lado dele no hospital e ele fez o médico mudar o paciente porque fazia muito barulho, continuou do mesmo jeito até no hospital. Mas, em casa ele era aquele pai que cuidava, amava, levantava para cobrir os filhos de madrugada e nos últimos anos, mesmo afastado do bar, só dormia depois de ligar para todos os filhos e saber se todos estavam em casa”, conta emocionada.

Damiana diz ainda que o pai sentiu que ao ser internado não voltaria mais para casa e chegou a dizer isso para a esposa. Ainda internado, ele pediu que a filha entregasse a um velho amigo, que trabalha em uma distribuidora de bebidas, o abridor que o acompanhou durante todos os anos no bar.

“Era um pai protetor, amigo, confidente. Ele sempre falou que tinha orgulho dos filhos, falou isso no hospital também, pediu que eu continuasse como esse sistema bruto, como ele sempre dizia. Quando ele se internou na sexta retrasada ele disse para minha mãe que não voltava mais e realmente não voltou.”

Damiana diz que herdou todo o jeito do pai e isso era reconhecido por ele; durona e casca grossa, ela diz que era uma gêmea do pai. Agora, ela abriu uma distribuidora de bebidas e pretende seguir os passos do pai e continuar trabalhando nesse segmento.