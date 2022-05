Bruno de Luca e Sthéfany Vidal revelam o sexo e os possíveis nomes do bebê

Bruno de Luca e Sthéfany Vidal revelaram, com exclusividade para o site Extra, neste domingo (29), o sexo do bebê que esperam. O casal descobriu a gravidez em abril deste ano e, desde então, eles curtem essa fase bastante unidos e apaixonados.

Em ensaio exclusivo, o apresentador e a dançarina revelaram, orgulhosos, que serão papais de uma linda menina: “Uma menina! Nossa relação começou na pandemia, sempre fomos muito só nós dois. Aí resolvemos simplificar as coisas”.

“Essa separação de brinquedos, cores, com a gente não tem. Ela vai brincar com o que quiser. Eu amo carros, quando era pequena adorava brincar com eles, ia para a rua… Essas coisas que eram consideradas “de menino”. Não tem essa caixinha”, garante Sthéfany, que recebe apoio de Bruno. No começo o apresentador, no entanto, queria ser pai de um menino, mas mudou de ideia: “Vou ser superparceiro dela. Acho que serei muito louco, apaixonado. E vou ter que controlar o ciúme. Vou ser uma pessoa mais moderna no futuro. Essa proteção que eu tinha com a minha irmã era porque o mundo era muito doido, mais machista do que é hoje. Continua, né? Mas acho que as coisas estão mudando”.

Bastante animados, eles revelam que estão em dúvida entre dois nomes para a criança: “A dúvida está entre Jasmim e Aurora. O influencer, no entante, prefere o primeiro e explica: “Acho Aurora lindo, mas muito sério, adulto para criança”.

Namoro com Sthéfany teve que ser aprovado por Carolina Dieckmann

Bruno De Luca revelou em live no Instagram com a ex-BBB Mariana Felício, em julho do ano passado, como começou o relacionamento com a namorada, Sthéfany Vidal, com quem ele está há quase três anos. Segundo ele, a repórter do ex-‘Domingão do Faustão’, da TV Globo, teve que passar por aprovação da amiga Carolina Dieckmann.

O ator revelou que viajava com Sthéfany ao lado de Carolina e sua família, numa espécie de “teste drive” no Ano Novo de 2020: “Fui com uma amiga minha, a Carol Dieckmann, que é super exigente, toda ciumenta comigo. E falei: vai ser a prova de fogo da Sthéfany. Chegamos lá, estava a família da Carol inteira, que a gente é amigo há muitos anos, desde os meus 10 anos de idade, e me apaixonei”.

“Eu já tinha certeza, mas para me dar mais certeza ainda, a Carolina, o Tiago (Worcman, marido dela), o Davi (Frota, filho dela e meu afilhado), todo mundo veio falar que a Sthéfany ‘é demais’. Aí no dia 1 de janeiro, eu pedi ela em namoro”, explicou o ator, que um ano depois a pediu em casamento. Os dois ainda estão planejando o casório e esperam seu primeiro filho juntos.

Por Brasil 123