Bruna Linzmeyer curte show de Léo Santana com a namorada, Marta Supernova

Fã declarada de Léo Santana, Bruna Linzmeyer assistiu da área vip o show que o cantor Leo Santana fez no Rio de Janeiro no último sábado (28). Ela estava acompanhada de Marta Supernova, sua namorada, e se jogou no pagodão baiano na Maratona da rádio FM O Dia.

Um dia antes da apresentação, durante a participação da atriz no programa “Encontro”, ela contou que era muito fã do cantor e que ele tocava direto nas playlists em casa. Também no palco, para homenagear Ivete Sangalo, ela a convidou para o show que faria na cidade. Ela aceitou e marcou presença no evento.

De férias depois de gravar sua participação na primeira fase de “Pantanal”, como a Madeleine, ela voltou recentemente de uma viagem para os Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Ela também conseguiu curtir os dias de desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro.

Em conversa com o Yahoo à época, ela comentou sobre o convite que recebeu para desfilar na escola de samba Grande Rio em 2023. “Não existe negativa para esse convite (risos)”, afirmou.

Fonte: Yahoo!