Bruna Gonçalves quer ter um bebê com Ludmilla: ‘Eu que vou gerar’

Quem casa, quer casa e isso Brunna Gonçalves e Ludmilla já têm. Agora, as duas, que oficializaram o relacionamento em 2019, planejam ter filhos. A dançarina contou em entrevista para Matheus Mazzafera, no seu canal no YouTube, que as duas já combinaram quem vai gerar o bebê:

“É o meu sonho de vida. Eu vou gerar”.

O youtuber quis saber se a família vai aumentar ainda esse ano, e a dançarina despistou: “Esse ano? Daqui a pouco”.

A ex-BBB22 ainda comentou sobre a possibilidade de fazer uma nova festa de casamento com a cantora. Na união das duas, apenas familiares e um seletíssimo grupo de amigos testemunhou.

“Está todo mundo falando. Daqui a pouco eu vou acabar fazendo. Ainda mais com a Ludmilla, que só me dá festa”, entregou a dançarina.

Vale destacar que durante sua passagem pelo BBB22, a ex-sister já havia falado sobre o assunto.