Uma briga tomou conta de um bar na noite deste domingo (22), Deck localizado na parte alta da cidade de Brasiléia.

Segundo informações, duas pessoas se desentenderam. No vídeo é possível ver uma mulher ensanguentada com cortes no rosto chorando.

Imagens feitas por quem passava pelo local mostram o momento.

Veja o vídeo:

Fonte: Boca no Trombone Ac