Briga ao vivo! Simone e Simaria discutem em gravação e motivo viraliza: “Cuidado!”

Durante a gravação do Programa do Ratinho, na última quarta-feira (4), as cantoras Simone e Simaria acabaram se desentendendo e o momento entre as irmãs viralizou nas redes sociais.

Tudo teria começado quando Ratinho pediu uma música à dupla e, ao que tudo indica, Simone teria tentado cantar a maior parte do trecho, considerando que Simaria estava rouca. No entanto, a artista não gostou nada da atitude e aproveitou para repreender a irmã.

“Só um minuto. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… Vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação […]”, disse Simaria.

“Para desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”, rebateu Simone, que não entrou em acordo com a coleguinha. “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”, finalizou Simaria.

Confira o momento: