Brasil registrou 72 mortes e 24.239 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado (28).

De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), as médias móveis de óbitos e de infecções estão em 123 e 23.825, respectivamente.

Com a atualização, o país tem um total de 30.945.384 casos e 666.391 vítimas da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.

Fonte/ CNN BRASIL