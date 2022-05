Bradesco Financiamentos anuncia possível vazamento de dados de 53 mil clientes

O Bradesco anunciou que sua subsidiária Bradesco Financiamentos detectou um vazamento de dados de cerca de 53 mil clientes. A empresa relatou que foi encontrado um pequeno incidente que pode ter permitido a visualização não autorizada dos contratos dos clientes.

“Todas as medidas necessárias para a solução do incidente, bem como de comunicação aos clientes e às autoridades competentes, foram adotadas”, informou o banco em comunicado enviado à agência de notícias Reuters.

O Bradesco informou também que o possível vazamento não colocou em risco a integridade de acesso a sistemas transacionais dos clientes.

Recentemente, clientes do C6 Bank aproveitaram uma possível falha no sistema para desviar o valor de R$ 23 milhões a partir do produto CDB Crédito. Agora, a Polícia Civil de São Paulo está investigando o caso que beneficiou cerca de 5 mil correntistas do banco e a maioria são moradores da Baixada Fluminense , no Rio de Janeiro.

A informação da fraude foi divulgada pela Veja, que noticiou que há linhas diferentes de investigação. Uma em que a polícia apura se houve o planejamento do golpe por uma organização criminosa e outra que os agentes desconfiam que o problema foi descoberto e um foi passando a informação para o outro.

O golpe foi cometido por correntistas existentes e em smartphones únicos, o que chamou bastante atenção do caso. Os desvios ocorreram em pontos específicos das comunidades fluminenses e por mais que a Justiça bloqueie a conta de todos os envolvidos, conseguindo o dinheiro, todas as pessoas estão com uma espécie de débito no banco.

Por Olhar Digitar