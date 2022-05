Bombeiros atuam no 3ª dia de buscas por jovem que desapareceu em Rio no AC e não descartam corpo soterrado na areia

Pelo terceiro dia seguido, o Corpo de Bombeiros faz buscas pela jovem Eliziane Moreira do Vale, de 21 anos, que sumiu no Rio Juruá após a canoa que ela estava afundar na última quarta-feira (11). Os militares não descartam a possibilidade de o corpo ter sido soterrado pela areia.

O comandante dos Bombeiros em Cruzeiro do Sul, Josadac Cavalcante, informou ao g1 que as equipes seguem no local neste sábado (14) e no domingo (15). Nos últimos dias, como segue o protocolo, as buscas são mais superficiais.

O acidente ocorreu quando a família descia no sentindo Foz do Paraná para Rodrigues Alves. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação que eles estavam colidiu contra um tronco de árvore e acabou naufragando.

“Lá é um local muito fácil de mergulhar e o pessoal já fez varredura de todas as formas e a suspeita que a gente tem é que pode estar aterrado. Tem muita areia que é bem movediça e às vezes o rio movimenta e pode ser que desaterre e o corpo pode boiar”, disse.

Mesmo com as buscas apenas superficiais, a equipe de mergulho permanece no local, caso seja necessário, deve atuar com mergulhos pontuais.

O comandante disse ainda que na sexta-feira (13) eles chegaram a receber a informação de que pescadores tinham visto o corpo boiando, mas ninguém confirmou a informação e mesmo com a checagem não foi localizado.

“No local não tem muita galhada, é fácil de mergulhar. A dificuldade é que como é uma região de costa da praia e tem muita areia, costuma aterrar. Já encontramos corpo só pelo pé, o restante estava aterrado. Acontece de a gente passar várias vezes, mas estar aterrado, e quando o rio movimenta a correnteza cava e ele pode boiar”, concluiu.

