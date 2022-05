Bolsonaro exalta operação policial que resultou em 22 mortes

Uma operação conjunta do Batalhão de Operações Policiais [BOPE], da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal resultou em 22 mortes na Vila Cruzeira, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24). Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a ação, apesar da morte de uma moradora da região.

“A operação vinha sendo planejada há meses e os agentes de segurança monitoravam os passos de chefões do tráfico com objetivo de prendê-los fora da comunidade, o que não foi possível devido ao ataque da facção, fazendo-se necessário o uso da força para conter as ações”, escreveu Bolsonaro.

O presidente ainda parabenizou “os guerreiros do BOPE e da Polícia Militar do Rio de Janeiro” e que os agentes “neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico”. Ele ainda declarou que parte dos alvos da operação foi responsável pelo asssinato de 13 agentes de segurança pública somente neste ano.

“‘Especialistas’ omitem essas informações com o intuito de demonizar aqueles que arriscam suas vidas por nós. A ação integrada resultou ainda na apreensão de grande quantidade de drogas; 13 fuzis, 4 pistolas e 12 granadas; além de recuperar 30 veículos roubados”, declarou.

Apesar de exaltar a operação, Bolsonaro ainda disse que lamentou pela morte de uma moradora, confirmada no início da noite desta terça-feira (24).

Fonte: IstoÉ