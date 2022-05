Bolsonaro afirma que conversa com Joe Biden será para reatar relação com os EUA

À CNN, o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que se encontrará com Joe Biden na Cúpula das Américas. O presidente norte-americano enviou na terça-feira (24) especialmente o ex-senador Christopher Dodd para comunicar a intenção de o presidente dos EUA de se encontrar com o governante brasileiro numa reunião à parte a Cúpula das Américas.

“Será uma reunião bilateral, reservada, em que a gente vai reatar pra valer nosso relacionamento. Os governos são passageiros, mas os países são eternos. Há interesse dele [Joe Biden] em conversar conosco. Nós temos um bom relacionamento com todos os países. Dialogamos com a Rússia, com a Coreia do Sul, Japão, Israel, enfim, com todos. Hoje mesmo conversei com o representante dos Emirados Árabes”.

Na terça (24), o enviado especial da Casa Branca Christopher Dodd, advogado e ex-senador pelo estado de Connecticut, se encontrou com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e fez o convite ao presidente diretamente em nome de Joe Biden.

A Cúpula das Américas será realizada em Los Angeles do dia 6 a 10 de junho.

