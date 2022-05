Boituva: paraquedista e funcionário da Globo morreram após avião cai

avião de pequeno porte que levava piloto e 15 passageiros, a maioria paraquedistas, e caiu em Boituva (SP), na tarde dessa quarta-feira (11/5), teria tido uma pane elétrica, segundo informações preliminares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave bateu em uma torre de alta tensão e teve de fazer um pouso forçado em um pasto. Duas pessoas morreram no acidente e 12 ficaram feridas.

Entre as vítimas, segundo informações do G1, está Wilson José Romão Júnior (à direita na foto), de 38 anos, paraquedista e instrutor. Ele saltava havia vários anos e era de Piracicaba, também no interior paulista. André Luiz Warwar, 53, funcionário da área de tecnologia da TV Globo e diretor de filmes, também perdeu a vida no acidente. Era também paraquedista experiente e teve seu primeiro longa-metragem — Crime da Gávea — veiculado em 2017.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 12h13, na Estrada Alfredo Boratini. André e Wilson foram socorridos ao Hospital São Luiz de Boituva, mas não resistiram aos ferimentos. Outras pessoas tiveram ferimentos mais leves, foram atendidas no ponto onde o avião de pequeno porte caiu ou levadas a hospitais da região.

A Prefeitura de Boituva lamentou o ocorrido e informou que o avião pertence a empresa de Serviço Aéreo Especializado "Skydive4Fun", instalada no Centro Nacional de Paraquedismo (CNP).

O prefeito Edson Marcusso afirmou, em nota: “Em 50 anos de história do paraquedismo em Boituva é o primeiro acidente com uma aeronave do CNP. Um dia muito triste para nossa cidade, considerada Capital Nacional do Paraquedismo e do Balonismo Turístico. Deixo meu profundo sentimento de pesar aos familiares dos dois passageiros”.

O Centro Nacional de Paraquedismo da cidade registra, em média, 120 decolagens diárias para fins de salto de paraquedismo. Em maio, a prefeitura do município realizou reuniões para debater o protocolo de atendimento de segurança, adoção de procedimentos e melhorias na gestão, estrutura e operação das atividades no CNP.

O local da queda teve vazamento de combustível e foi isolado pelos agentes. Pelas redes sociais, pessoas que moram perto da região publicaram fotos dos destroços.

Fonte/ Primeirojornal.com