Bil Araújo anuncia fim de namoro 1 dia após Erika Schneider conhecer família do ex-BBB

Bil Araújo e Erika Schneider não são mais um casal. O ex-“BBB 21”, que também já participou de “A Fazenda 13” e do “No Limite”, anunciou o fim do relacionamento que já durava alguns meses, mas se tornou oficial há apenas 1 mês, durante um cruzeiro, quando Bil surpreendeu ao pedir Erika em namoro de forma romântica.

“De hoje em diante eu e Erika seguiremos outros caminhos, agora como amigos. Peço que respeitem muito esse momento. Obrigado por todos que torceram e continuam torcendo. Amo vocês”, escreveu Bil em uma mensagem compartilhada em seu Instagram Stories.

Fãs do casal não entendem fim do namoro

Na web, fãs do casal se mostraram incrédulos com a mensagem postada por Bil. “Gente, eles estavam juntos hoje com o Rico”, apontou uma internauta, referindo-se a Rico Melquíades, vencedor de “A Fazenda 13”. “Devem ter brigado, eles estavam a tarde toda juntos“, opinou uma seguidora.

Alguns notaram que o modelo apagou fotos que tinha com Erika do feed de seu Instagram e que a ex-bailarina do “Domingão do Faustão” segue com os cliques românticos com Bil em sua rede social. Muitos ainda questionaram o fato de Erika, que está em Goiânia com Bil, ter ido jantar com a família dele na última noite. “Vai ver que foi por isso”, ironizou uma internauta.

Muitos brincaram com a participação de Arcrebiano em diversos realities e opinaram que tudo não passa de marketing para que o casal, que não está no atual elenco de “Power Couple Brasil”, possa participar de outro programa do gênero. “O ‘De Férias com o Ex’ vem”, divertiram-se.

Rico Melquíades entregou primeira vez do casal

Amigo de Bil Araújo e Erika Schneider desde quando participaram juntos de “A Fazenda 13”, Rico Melquíades acompanhou bem de perto a formação do casal. Tanto que sabia detalhes, inclusive, da primeira vez dos dois. Segundo o ex-peão, a primeira ficada aconteceu durante o aniversário de Lucas Guimarães, em Maceió.

“Eles estavam tão fogosos e não tinha um hotel em Maceió. Eles de madrugada atrás de hotel pra dormirem juntos. Aí a Erika ia num hotel, o Bil ia no outro hotel“, revelou Rico.

O humorista explicou, ainda, que a saga à procura de um motel aconteceu porque não deixou eles ficarem em sua casa. “Os dois no meio da rua procurando hotel porque eu não ia querer o povo se comendo na minha casa, porque minha casa não é motel. E aí eles se tocaram“, divertiu-se.

Fonte: Purepeople