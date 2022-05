Bianca Andrade quebra o silêncio após ficada com João Guilherme e ator se revolta com críticas: ‘Te manca’

A ficada de Bianca Andrade e João Guilherme rendeu assunto e muitos pitacos por parte de internautas. Após a repercussão, os dois foram às redes sociais se pronunciar. Confira as declarações!

Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi um dos principais destaques nas redes sociais nesta sexta-feira (27) após o vazamento da informação de que ela teria ficado com João Guilherme e Lipe Ribeiro em uma balada de São Paulo. Separada do youtuber Fred desde abril e mãe do pequeno Cris, de 10 meses, a empresária utilizou as redes sociais para se defender.

Bianca não expôs os nomes dos felizardos, mas fez uma clara alusão às críticas que recebeu por ficar com João Guilherme, sete anos mais novo que ela. “Depois de tudo que li hoje eu só quero deixar claro uma coisa: sim, eu sou mãe, tenho 27 anos, dona de empresa e é por isso que quando me dá vontade de dar uns beijinhos, eu vou lá e dou. Trabalho igual uma doida pra ter a liberdade de fazer o que me diverte. É isso”, bradou.

JOÃO GUILHERME RECEBEU COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS APÓS FICADA COM BIANCA ANDRADE

Bianca não foi a única a ser atacada nas redes sociais nas últimas horas. João Guilherme também foi alvo de comentários após a ficada; muitos deles, criticavam a aparência do rapaz e questionavam como ele conseguia conquistar tantas mulheres consideradas bonitas. O currículo amoroso do rapaz inclui nomes como Larissa Manoela, Jade Picon e Gkay.

No Twitter, João se mostrou indignado com os comentários depreciativos. “Vocês da internet atacam a aparência de todo mundo, o tempo inteiro. ‘Ele é feio’ ou ‘Não sei o que veem nele’, entre outros… Tipo? 2022, mano, esse assunto já foi abordado diversas vezes e parece que ninguém sabe ler. Te manca. Parem”, pediu.

O jovem concluiu o desabafo com um recado direto aos haters. “Tu não precisa entender como a mágica acontece, é só aceitar. Ou se achar ruim, morde as costas que passa, sei lá”, finalizou.

Fonte: Purepeople