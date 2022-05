Beijos de José Loreto e Julia Dalavia em “Pantanal” causam alvoroço na web

A relação de Guta e Tadeu, personagens de Julia Dalavia e José Loreto em “Pantanal”, movimentou a internet após o capítulo desta quinta-feira (19). Os beijos quentes, com a língua aparecendo, logo levantaram uma discussão sobre o que seria beijo técnico.

Internautas começaram a compartilhar trechos da novela para elogiar a “pegada” dos artistas e questionar como essas cenas teriam sido gravadas. Teve gente que sentiu “inveja” e exaltou a “sorte” de Loreto e Dalavia por “tirarem uma casquinha” um do outro.

Esse beijo não foi técnico, deu pra ver até as guelas da Guta e do Tadeu #Pantanal

— Zububa! (@JulianaFariasM4) May 19, 2022

irmãs que delícia confesso que seria meu sonho ser pago pra dar um beijo técnico desses no josé loreto #pantanal pic.twitter.com/DJZ05sMGOe

— paiva (@paiva) May 20, 2022

O que é beijo técnico?

Em 2020, Maisa Silva explicou para Silvio Santos o que seria o famoso beijo técnico. Na ocasião, a jovem garantiu que leva esse nome por envolver vários passos. “O beijo técnico é técnico porque existe uma técnica por trás disso, ou seja, é ensaiado. Tem um posicionamento, a câmera está aqui e você vai fazer o beijo favorecendo a câmera. Tem a luz, o tempo de duração. Eles cronometram tudo”, disse ela.

No ano anterior, Marco Antônio Gimenez explicou durante o “Luciana By Night” que os beijos técnicos vão além de “não usar a língua”. “Não posso dar um beijo na atriz e ‘tapar ela’. Tem a luz, o cabelo, o texto. Você não consegue relaxar. A questão da língua depende do que é pedido na cena. Às vezes, pedem para usar. É para ser um beijo mais ‘caliente’ e o diretor pede. Mas depende porque visualmente tem que ficar bonito. Tem que tomar muito cuidado. A gente fala técnico por tudo isso”, ensinou.

Veterano cheio de novelas no currículo, Antônio Fagundes também falou sobre os polêmicos beijos técnicos em sua passagem pelo “Altas Horas” no ano de 2018. “Eu, particularmente, sempre beijei tecnicamente. Se você quer beijar mesmo, é melhor fora do trabalho. Ali tem muita gente olhando. Ninguém acredita no beijo técnico. Vocês acreditam que quando o personagem morre a gente morre mesmo?”, questionou, provocando risos.

Vida real x ficção

Mesmo se tratando de um beijo profissional polêmico, o público pode ficar tranquilo que as cenas não atrapalharão José Loreto e Julia Dalavia em nada na vida pessoal. Os dois estão solteiros. Nos últimos dias, inclusive, Gabi Martins contou que ficou com o ator. A princípio, ele negou a informação, pois não queria exposição. Quando viu que todo mundo já estava sabendo, o intérprete de Tadeu voltou atrás e confirmou o affair ao colunista Lucas Pasin, do UOL, mas deixou claro que continua livre, leve e solto.

Ao repercutir as cenas quentes da novela, alguns internautas disseram que agora entendem o motivo pelo qual Gabi Martins contou aos quatro cantos que beijou José Loreto. Com essa “pegada” em um beijo técnico, imagina como foi o beijo real?

Fonte: Yahoo!