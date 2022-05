Bebedeira termina com casal ferido a golpes de faca, em Rio Branco

O casal Cleber Oliveira, de 34, e Maria Miqueias, de 25 anos ficaram gravemente feridos a golpes de faca após discussão durante bebedeira em uma residência, localizada no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, o casal e outras pessoas teriam passado a noite consumindo bebida alcoólica no período da manhã de hoje, sob efeito do álcool , teve início uma discussão motivada por ciúmes, onde um dos participantes da bebedeira armado de faca desferiu golpes na região do abdômen de Cleber e feriu Maria nas nádegas.

Uma equipe do SAMU socorreu as vítimas que foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.